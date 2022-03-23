رسالة غامضة من أوسيمين بعد شائعات اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد

نشر فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي ومنتخب نيجيريا رسالة غامضة على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بعد تقارير اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد بضمه.

وربطت التقارير الإيطالية بين رسالة أوسيمين وشائعات اقترابه من أرسنال ومانشستر يونايتد.

وكتب أوسيمين عبر انستجرام: "أركز على شغفي فقط، الباقي مجرد ضوضاء في الخلفية".

وبالرغم من ابتعاد أوسيمين لمدة شهرين هذا الموسم ولكنه نجح في تسجيل 15 هدفا من 25 مباراة خاضها هذا الموسم.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن نابولي رفض عرضا من نيوكاسل في يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى نية نيوكاسل لمحاولة جديدة في نهاية الموسم مع مراقبة مانشستر يونايتد وأرسنال لموقف اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن نابولي ينوي عدم التفريط في اللاعب بأقل من 100 مليون يورو.

ولا يزال نابولي ينافس على لقب الدوري الإيطالي إذ يتواجد في المركز الثاني بـ 63 نقطة وبفارق ثلاث نقط فقط عن ميلان المتصدر.

ويأتي ذلك قبل ثماني جولات كاملة من نهاية مسابقة الدوري.

وسجل أوسيمين 11 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم وبفارق 10 أهداف عن دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس وتشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.