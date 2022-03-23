تنس - في سن الـ 25.. آشلي بارتي تعلن اعتزالها من قمة التصنيف العالمي

أعلنت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا اعتزالها رياضة التنس وهي في عمر الـ 25 عاما.

وصدمت بارتي متابعيها بإعلان اعتزال الرياضة بعد فوزها بثلاثة ألقاب فردية كبرى في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت بارتي في تصريحات عبر إنستجرام: "اليوم صعب وملئ بالمشاعر بالنسبة لي إذ أعلن اعتزال التنس".

وأضافت "أنا ممتنة جدا لكل ما قدمته لي هذه الرياضة وأتركها وأنا أشعر بالفخر والرضا، شكرا لكل من دعمني طوال مسيرتي سأكون دائما ممتنة للذكريات التي تدوم مدى الحياة".

وتابعت "كان هناك تحول في منظوري بالمرحلة الثانية من مسيرتي، سعادتي لم تكن تعتمد على النتائج والنجاح بالنسبة لي هو معرفة أنني قدمت كل ما بوسعي على الإطلاق".

وشددت "أعلم مقدار العمل الذي يتطلبه الأمر لإخراج أفضل ما لديك، لم يعد لدي ذلك في داخلي بعد الآن وليس لدي ما أعطيه وبالنسبة لي هذا هو النجاح".

وكشفت أشلي بارتي "فكرت في الاعتزال لفترة طويلة وتم تعزيز قراري بعد الفوز ببطولة ويمبلدون العام الماضي وأستراليا هذا العام".

واختتمت تصريحاتها "كانت تلك طريقتي المثالية للاحتفال برحلة رائعة في مسيرتي برياضة التنس، لدي الكثير من الأحلام لا تتضمن بالضرورة السفر حول العالم والابتعاد عن عائلتي ومنزلي".

وفاز بارتي ببطولة رولان جاروس في 2019 وويمبلدون في 2021 وأستراليا المفتوحة في 2022.

وحققت 15 لقبا فرديا وكانت أول استرالية تفوز بلقب أستراليا المفتوحة منذ عام 1978.

وتعتبر بارتي ثاني لاعبة في تاريخ التنس تعتزل وهي على قمة التصنيف العالمي بعد جوستين هينين التي أعلنت اعتزالها في 2008.