أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

احتفال أحمد علي بهدف المقاولون العرب في الأهلي

تحدث أحمد علي لاعب المقاولون العرب عن أسباب تأخره في دخول نادي الـ 100 في الدوري المصري.

ووصل أحمد علي لـ 95 هدفا في الدوري المصري بعدما سجل في شباك الجونة بالجولة 13 من الدوري.

وأوضح هداف ذئاب الجبل التاريخي في الدوري الأسباب عبر أون تايم سبورتس: "موسمان ألغيا من الدوري ولعبت موسما آخر في الدوري، وفي بعض المواسم تعطل مشواري، مررت بـ 3-4 سنوات دون أن ألعب".

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وأضاف "100 هدف في الدوري المصري رقم من القليل الوصول له على عكس الدوريات الأخرى، خاصة أن الدوري المصري يميل للجانب الدفاعي أكثر".

وواصل "بعدما حصدت لقب هداف الدوري مع المقاولون العرب في الموسم التالي رحلت لبيراميدز ولم ألعب".

وأردف "اعتذر عن طريقة رحيلي عن المقاولون العرب وعلاقتي بالمسؤولين قوية جدا وأبوية أكثر مع رئيس النادي".

وأكمل "فكرت حينها أنني فوق سن الـ 30 والنادي لديه سقف معين في الرواتب وقد تحسب الأمر بشكل صحيح أو خاطيء".

وأتم "كل موسم أسجل أكثر من 10 أهداف وأريد تحقيق هدفي بدخول نادي المائة هذا الموسم".

وجاء سجل أهداف أحمد علي:

-بترول أسيوط (0 أهداف)

-الإسماعيلي (19 هدفا)

-الزمالك (13 هدفا)

-المقاولون العرب (44 هدفا) – الهداف التاريخي للمقاولون في الدوري.

-بيراميدز (0 أهداف)

-إنبي (7 أهداف)

-البنك الأهلي (12 هدفا)

وإليكم قائمة أعضاء نادي المائة في الدوري المصري:

1- حسن الشاذلي 173 هدفا

2- حسام حسن 168 هدفا

3- السيد الضظوي 127 هدفا

4- مصطفى رياض 122 هدفا

5- عبد الله السعيد 111 هدفا (لا زال الرقم مرشحا للزيادة)

6- محمود الخطيب 109 هدفا

7- أحمد الكاس 107 هدفا

8- محمد أبو تريكة 106 هدفا

9- جمال عبد الحميد 101 هدفا

أحمد علي نادي الـ100 الدوري المصري المقاولون العرب
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