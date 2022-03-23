مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 10:56

كتب : FilGoal

مدحت عبد الهادي

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام السابق في الجهاز الفني بفريق الزمالك عن قراره بعدم العمل في النادي مرة أخرى.

وكانت مشادة قد حدثت بين عبد الهادي وجامع الكرات في مواجهة الزمالك أمام الوداد مما تسبب في سقوط الشاب جامع الكرات وقرر وقتها مرتضى منصور رئيس النادي استبعاد مدحت عبد الهادي.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "اتخذت قراري بعدم العمل في نادي الزمالك مرة أخرى وأبلغت أمير مرتضى بذلك".

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. واستمرار تأهيل شيكابالا وحفني مرتضى منصور يقرر زيادة رواتب موظفي وعمال الزمالك أمير مرتضى: إسماعيل يوسف مديرا للكرة في الزمالك.. وفيريرا لم يطلب صفقات جديدة

وشدد المدرب العام السابق "الزمالك هو بيتي، لا أحب العمل تحت ضغط بتلك الطريقة".

وكشف عبد الهادي "مرتضى منصور طلب حضوري لاختيار المنصب المناسب لي ولكنني اعتذرت له وأبلغت أمير مرتضى بقراري".

واختتم تصريحاته "لم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة خاصة وأن رئيس النادي يعلم أنني أعتز به".

وكان مدحت عبد الهادي ضمن الجهاز الفني لباتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

ويتولى جوسفالدو فيريرا القيادة الفنية للزمالك في الوقت الحالي.

الزمالك مدحت عبد الهادي أمير مرتضى
نرشح لكم
عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري حمد إبراهيم لـ في الجول: لا مانع من إضافة عنصر جديد للجهاز الفني.. ولكن بشرط مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. واستمرار تأهيل شيكابالا وحفني مصيلحي: حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد موسيماني ينافس على جائزة إفريقية جديدة مصيلحي: البدري وغريب ونبيه كانوا من المرشحين لتدريب الاتحاد أمير مرتضى: إسماعيل يوسف مديرا للكرة في الزمالك.. وفيريرا لم يطلب صفقات جديدة
أخر الأخبار
عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي 6 دقيقة | الدوري المصري
تنس - في سن الـ 25.. آشلي بارتي تعلن اعتزالها من قمة التصنيف العالمي 16 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري 21 دقيقة | الدوري المصري
مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة 29 دقيقة | الدوري المصري
مساعد كيروش: هذا ما يبحث عنه محمد صلاح 34 دقيقة | حلم المونديال
كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري ساعة | رياضات أخرى
رئيس الاتحاد السنغالي: علاقة ماني وصلاح أكبر من كرة القدم.. ومباراة العودة ضد مصر الأهم 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات