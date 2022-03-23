مساعد كيروش: هذا ما يبحث عنه محمد صلاح

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

روجر دي سا

تحدث روجر دي سا المدرب المساعد لـ منتخب مصر عن تدريب محمد صلاح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال دي سا عبر شبكة "سبور سبورت" الجنوب إفريقية: "أعتقد أن كل ما ينقص محمد صلاح في مسيرته هو تقديم أداء جيد في كأس العالم وأعتقد أن هذا هو ما يبحث عنه".

أخبار متعلقة
رئيس الاتحاد السنغالي: علاقة ماني وصلاح أكبر من كرة القدم.. ومباراة العودة ضد مصر الأهم ضياء السيد: صلاح في حالة جيدة.. يحفز اللاعبين بشكل دائم وسيسجل أمام السنغال هارفي إيليوت: صلاح أفضل لاعب في العالم.. وحلم أي شاب اللعب جواره كلوب: دياز لا يتحدث الإنجليزية وهذه أزمة.. ويستطيع تحقيق ما فعله صلاح

وأضاف "إنه يحمل فريقا كبيرا على عاتقه وأعتقد أنه يحتاج إلى التخلص من هذا الضغط واللعب بأريحية أكثر قليلا، وتحدثنا إليه عن ذلك".

وواصل "إنه رجل محبوب وإنسان رائع ومتواضع ويقدم 120% من مجهوده. العمل معه يوما بعد يوم رائع، وزملائه يلعبون بشكل جيد".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في القاهرة يوم الجمعة 25 مارس، وذلك في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس.

مصر محمد صلاح روجر دي سا السنغال تصفيات كأس العالم حلم المونديال
نرشح لكم
تذكرتي: تم حجز سعة استاد القاهرة بالكامل قبل مواجهة السنغال.. وليس لنا علاقة بسعر التذكرة تقرير سنغالي يكشف تطورات إصابة مدافع المنتخب قبل مواجهة مصر حارس السنغال: الجميع يريد إسقاطنا وأولهم مصر فيفا يعلن تفاصيل قرعة كأس العالم إصابة نجم الكونغو الديمقراطية تحرمه من مباراتي المغرب خبر في الجول - إجمالي الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال الإصابة تبعد جناح الكاميرون عن مباراتي الجزائر مران منتخب مصر - كيروش يسمح بتواجد الإعلاميين 15 دقيقة
أخر الأخبار
مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة 6 دقيقة | الدوري المصري
مساعد كيروش: هذا ما يبحث عنه محمد صلاح 12 دقيقة | حلم المونديال
كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري 41 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الاتحاد السنغالي: علاقة ماني وصلاح أكبر من كرة القدم.. ومباراة العودة ضد مصر الأهم 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين 10 ساعة | رياضات أخرى
تقرير: ديبالا يحدد رغبته المقبلة بعد فشل التجديد مع يوفنتوس 10 ساعة | أوروبا
ضياء السيد: صلاح في حالة جيدة.. يحفز اللاعبين بشكل دائم وسيسجل أمام السنغال 11 ساعة | تصفيات كأس العالم
رفع أثقال - محمد إيهاب يتوج بفضية ريو بسبب إدانة رحيموف بالمنشطات وإيقافه 11 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات