مساعد كيروش: هذا ما يبحث عنه محمد صلاح

تحدث روجر دي سا المدرب المساعد لـ منتخب مصر عن تدريب محمد صلاح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال دي سا عبر شبكة "سبور سبورت" الجنوب إفريقية: "أعتقد أن كل ما ينقص محمد صلاح في مسيرته هو تقديم أداء جيد في كأس العالم وأعتقد أن هذا هو ما يبحث عنه".

وأضاف "إنه يحمل فريقا كبيرا على عاتقه وأعتقد أنه يحتاج إلى التخلص من هذا الضغط واللعب بأريحية أكثر قليلا، وتحدثنا إليه عن ذلك".

وواصل "إنه رجل محبوب وإنسان رائع ومتواضع ويقدم 120% من مجهوده. العمل معه يوما بعد يوم رائع، وزملائه يلعبون بشكل جيد".

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في القاهرة يوم الجمعة 25 مارس، وذلك في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس.