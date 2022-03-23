كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 10:22

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن موعد مباريات نصف نهائي دوري النخبة الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك في نصف النهائي بينما المباراة الأخرى بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - خبر في الجول.. الزمالك يتم اتفاقه مع محترف جديد قبل مواجهة الأهلي كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري بعد الفوز على سموحة سفير مصر بـ السنغال: نجهز 10 طائرات لنقل المشجعين من مصر كرة طائرة - الأهلي يتأهل لنصف نهائي الدوري بعد تخطي هيليوبوليس

وقرر الاتحاد المصري إقامة الثلاث مباريات أيام 30 و31 مارس بالإضافة إلى 1 أبريل في حال اللجوء لمباراة فاصلة.

وتقام جميع المباريات على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالآتي:

الأربعاء 30 مارس

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (5 مساء)

الأهلي × الزمالك (8 مساء)

الخميس 31 مارس

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش (5 مساء)

الأهلي × الزمالك (8 مساء)

الجمعة 1 أبريل: في حال اللجوء لمباراة فاصلة

كرة طائرة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
تنس - في سن الـ 25.. آشلي بارتي تعلن اعتزالها من قمة التصنيف العالمي محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين رفع أثقال - محمد إيهاب يتوج بفضية ريو بسبب إدانة رحيموف بالمنشطات وإيقافه تنس - نادال يكشف تفاصيل إصابته بعد خسارة إنديان ويلز كرة طائرة - خبر في الجول.. الزمالك يتم اتفاقه مع محترف جديد قبل مواجهة الأهلي كرة طائرة - الزمالك يضرب موعدا أمام الأهلي في نصف نهائي الدوري بعد الفوز على سموحة كرة سلة - الزمالك يعادل النتيجة أمام الاتصالات.. وفوز جديد لـ الأهلي والجزيرة والاتحاد في ذكرى مرور 20 عاما على تأسيسه.. وادي دجلة يكرم 1000 بطل رياضي عن إنجازاتهم
أخر الأخبار
عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي 48 ثاتيه | الدوري المصري
تنس - في سن الـ 25.. آشلي بارتي تعلن اعتزالها من قمة التصنيف العالمي 10 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري 15 دقيقة | الدوري المصري
مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة 23 دقيقة | الدوري المصري
مساعد كيروش: هذا ما يبحث عنه محمد صلاح 28 دقيقة | حلم المونديال
كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري 57 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الاتحاد السنغالي: علاقة ماني وصلاح أكبر من كرة القدم.. ومباراة العودة ضد مصر الأهم 10 ساعة | تصفيات كأس العالم
محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين 10 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات