رئيس الاتحاد السنغالي: علاقة ماني وصلاح أكبر من كرة القدم.. ومباراة العودة ضد مصر الأهم

يرى أوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن علاقة نجم فريقه ساديو ماني مع محمد صلاح قائد الفراعنة أكبر بكثير من المنافسة في الملعب.

وقال أوجستين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا كانت مباراة العودة ضد مصر في القاهرة كنا سندرس حضور جمهور السنغال لها".

وأضاف "صلاح وماني شقيقان في كرة القدم، وهما نجمين في أحد أكبر أندية العالم وهو ليفربول".

وواصل "المنافسة بين صلاح وماني في الملعب لا تؤثر على علاقتهما، فعندما سقط ماني خلال مباراة مصر بعد التحام قوي مع أحد اللاعبين ركض صلاح مسرعا نحوه للاطمئنان عليه".

وأكمل "هناك روح تنافسية كبيرة بين السنغال ومصر، ومتأكد أن استقبال منتخبنا في القاهرة سيكون بشكل مميز، والأمر ذاته سيحدث لمنتخب مصر عندما يأتي إلينا في داكار".

وأتم تصريحاته "مباراة العودة هي الأكثر أهمية وفيها سنسأل السؤال الأهم وهو ما الذي يجب أن نفعله حتى نتأهل".

video:1