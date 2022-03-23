محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

أعرب محمد إيهاب بطل رفع الأثقال المصري عن سعادته بالتتويج بفضية أولمبياد ريو بدلا من البرونزية.

وجاء ذلك بعد استبعاد نتائج نجات رحيموف لاعب كازاخستان بسبب إدانته في المنشطات.

وقال محمد إيهاب عبر قناة صدى البلد: "اليوم صدر قرار نهائي بإدانة رحيموف بالمنشطات وإيقافه وتجريده من ميدالياته السابقة".

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وأوضح "وبالتالي أتوج بالميدالية الفضية بدلا من برونزية ريو".

وأضاف "بالنسبة لي ذلك تعويض من الله بعد استبعادنا من أولمبياد طوكيو رغم تدريبنا حتى أخر فترة ممكنة".

وشدد إيهاب "عدنا بعد فترة صعبة جدا وشاركت في بطولة العالم ولكن تعرضت للإصابة ورضيت بقضاء الله والحمد لله تم تعويضي بتلك الميدالية".

واختتم تصريحاته "هذه ليست رسالة لي فقط ولكن لجميع اللاعبين، يجب أن تبذل قصارى جهدك وتثق في الله الذي سيمنحك مكافأته في النهاية".

محمد إيهاب رفع أثقال أولمبياد ريو
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