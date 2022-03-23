تقرير: ديبالا يحدد رغبته المقبلة بعد فشل التجديد مع يوفنتوس

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - ماسيليميانو أليجري - يوفنتوس

حدد باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس رغبته باللعب لأحد الأندية بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي الإيطالي.

وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا كشفت عن فشل مفاوضات تجديد تعاقد باولو ديبالا مع يوفنتوس بعد اجتماعه معه خلال الأسبوع الجاري.

وينتهي تعاقد ديبالا مع يوفنتوس بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق للاعب التوقيع لأي ناد بشكل مجاني مع بداية الموسم المقبل.

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وكشفت صحيفة "فوت ميركاتو" الإيطالية عن رغبة ديبالا في الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وشدد التقرير أن وكلاء ديبالا تواصلوا مع إدارة العملاق الفرنسي لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين لتقديم عرض له.

ويعد توتنام أبرز المهتمين بضم ديبالا خاصة مع إشادة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق باللاعب الأرجنتيني.

وكاد ديبالا أن ينتقل إلى توتنام قبل انطلاق الموسم الماضي لكن توقفت المفاوضات في النهاية.

وتتواجد رغبة سبيرز وسط اهتمام أندية ليفربول ومانشستر سيتي بضم اللاعب منذ يناير الماضي، مع مراقبة برشلونة وأتليتكو مدريد للموقف وفقا للتقارير الصحفية الصادرة من إيطاليا.

وكان ديبالا انضم ليوفنتوس في 2015 قادما من نادي باليرمو مقابل 28 مليون يورو.

وشارك ديبالا مع يوفنتوس منذ بداية الموسم الحالي في 29 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا وصناعة 6 أهداف آخرين.

باريس سان جيرمان باولو ديبالا
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