رفع أثقال - محمد إيهاب يتوج بفضية ريو بسبب إدانة رحيموف بالمنشطات وإيقافه

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 23:31

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

كشف محمد إيهاب بطل رفع الأثقال المصري عن تتويجه بفضية أولمبياد ريو بدلا من البرونزية بعد إدانة نجات رحيموف لاعب كازاخستان بالمنشطات.

وأوضحت وكالة أنباء رويترز عن ثبوت إدانة رحيموف بالمنشطات وتجريده من الميداليات.

وأدين رحيموف (28 عاما) باستخدام أربعة بدائل للبول، وهو ما يرقى إلى "استخدام طريقة محظورة" بموجب قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

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وأشار التقرير إلى أن محكمة التحكيم الرياضية قد أعلنت "في يناير 2021 بعد التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مخالفات في جميع العينات في رياضة رفع الأثقال، قدمت وكالة الاختبارات الدولية إخطارا بالاتهام إلى نجات رحيموف".

وأضاف "وجد المحكم الوحيد أن نجات رحيموف كان مسؤولا عن استخدام أربعة بدائل للبول والتي تشكل انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات".

وقررت محكمة التحكيم الرياضية أن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائج رحيموف التنافسية بداية من 15 مارس 2016.

وعوقب رحيموف، الذي فاز أيضا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم عام 2015، بالإيقاف سابقا لمدة عامين في يونيو حزيران 2013 بسبب المنشطات أيضا.

وكان رحيموف قد حصل على ذهبية ريو بعد رفع إجمالي 379 كجم وكان قد حطم الرقم العالمي وقتها.

أما محمد إيهاب فحقق إجمالي 361 كجم وحصد الميدالية البرونزية ولكن بعد استبعاد نتائج رحيموف سيصعد للمركز الثاني والميدالية الفضية.

رفع أثقال محمد إيهاب أولمبياد ريو
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