استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 22:59
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وكان عبد الله السعيد قائد بيراميدز ولاعب منتخب مصر السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1 – عصام الحضري
2 – إبراهيم سعيد
3 – محمد أبو تريكة
4 – محمد صلاح
5 – حسام حسن
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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