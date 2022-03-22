تذكرتي: تم حجز سعة استاد القاهرة بالكامل قبل مواجهة السنغال.. وليس لنا علاقة بسعر التذكرة

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 22:40

كتب : FilGoal

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

كشف أحمد فتحي مدير شركة تذكرتي عن حجز أكثر من السعة التي حددت سابقا لمواجهة مصر أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة مصر أمام السنغال مساء الجمعة في ذهاب تصفيات المونديال.

وكان قد تم تحديد 60 ألف مشجع لحضور المباراة قبل أن يتم حجز سعة الاستاد بالكامل.

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وقال أحمد فتحي مدير بشركة تذكرتي عبر قناة صدى البلد: "تم حجز سعة استاد القاهرة بالكامل، وصلنا إلى ما يقرب من 65 ألف تذكرة".

وأضاف "انتهت تذاكر الدرجة الأولى والثانية بالكامل ولا يزال حجز باقي الدرجات مستمر".

وكشف مدير شركة تذكرتي "لدينا إحصائية تفيد بحجز التذاكر من 27 محافظة مختلفة وهو أمر جيد".

وعن أسعار التذكرة أوضح "نحن شركة تقدم خدمة حجز التذاكر وليس لنا أي صلة بتحديد سعر التذكرة، دائما ما نهاجم في تلك النقطة وليس لنا أي دخل بها بل هي مسؤولية الجهة المنظمة".

وتابع "كافة التذاكر تم حجزها عن طريق بطاقة المشجع ولا يمكن أن يدخل أي شخص بدلا من آخر لأن كل بطاقة مشجع بصورة والنظام سيرفض ذلك".

وشدد مدير شركة تذكرتي "دورنا تنظيمي فيما يختص التذكرة وبطاقة المشجع بينما الجهة المعنية بالتأمين هي التي تحدد الممنوعات بداخل الملعب".

واختتم تصريحاته "لأول مرة يحضر ذلك العدد من الجماهير منذ بطولة أمم إفريقيا في 2019".

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