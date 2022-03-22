الكشف عن المواعيد النهائية لنصف نهائي كأس إيطاليا

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

صورة من لقاء ميلان وإنتر في كأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن موعد مباريات إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويلعب إنتر ضد ميلان في سان سيرو يوم الثلاثاء 19 أبريل المقبل في مباراة الإياب.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين في الأول من مارس.

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أما يوفنتوس فيستضيف فيورنتينا على ملعب أليانز يوفنتوس في تورين يوم الأربعاء 20 أبريل.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز يوفنتوس بهدف دون مقابل في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ولا تزال قاعدة الأهداف خارج الأرض سارية في كأس إيطاليا هذا الموسم في حال التعادل.

ومن المقرر أن يتم إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض بداية من الموسم المقبل في كأس إيطاليا.

كأس إيطاليا ميلان إنتر يوفنتوس فيورنتينا
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