تقرير: مينيان لم يتدرب مع منتخب فرنسا

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

مايك مينيان - محمد صلاح - دوري أبطال أوروبا

لم يشارك مايك مينيان حارس مرمى ميلان مع منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء مما أثار المخاوف في النادي الإيطالي.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية عن غياب مينيان في معسكر التدريب مع فريقه.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة التي يعاني منها مينيان في وتر أكيلس ولكن حتى الآن لا وجود لخطورة.

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ويأمل ميلان أن يحصل مينيان على راحة خلال التوقف الدولي خاصة مع حسم فرنسا التأهل بالفعل إلى كأس العالم.

ويلعب منتخب كوت ديفوار في مباراة ودية يوم الجمعة قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء في مباراتين وديتين.

وشارك مينيان مع منتخب فرنسا في مباراة دولية واحدة كانت في أكتوبر 2020.

وتعرض حارس مرمى ميلان لإصابة خطيرة هذا الموسم وأجرى عملية جراحية في أكتوبر 2021.

وعاد وقتها مينيان بعد غياب لمدة ستة أسابيع فقط وهو أسرع مما كان متوقعا وقتها.

ميلان مينيان
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