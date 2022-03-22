تقرير سنغالي يكشف تطورات إصابة مدافع المنتخب قبل مواجهة مصر

تلقت بعثة منتخب السنغال أنباء سارة قبل مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكانت هناك مخاوف في بعثة منتخب السنغال من إصابة بابي سيسيه مدافع فريق أولمبياكوس.

وكشفت صحيفة ريكورد السنغالية عن حصول البعثة على تصريح طبي بشأن بابي سيسيه.

وكانت هناك مخاوف من إصابة خطيرة في الركبة لكن بعد إجراء الفحوصات كشفت عن تعرضه لكدمة.

وخرج بابي سيسيه مدافع منتخب السنغال وأولمبياكوس من مباراة فريقه أمام جيانينا ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري اليوناني.

وجاء ذلك في الدقيقة 29، حيث غادر السنغالي الدولي بداعي الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن أليو سيسيه تلقى أنباء جيدة بعد معاناته من إصابة ألفريد جوميز وسيني ديانج ثنائي الفريق.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال في القاهرة يوم الجمعة 25 مارس، وذلك في ذهاب المرحلة الأخيرة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء 29 مارس.