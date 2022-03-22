تقارير: شكوك حول إصابة 5 لاعبين من منتخب إيطاليا بفيروس كورونا

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

إيطاليا

ظهرت شكوك حول إصابة 5 لاعبين من منتخب إيطاليا بفيروس كورونا أثناء معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن اليوم الثلاثاء عن وجود حالتين إيجابتين ضمن الطاقم الفني لمنتخب الأتزوري.

وأشار البيان إلى أن هناك حالات أخرى جاءت إيجابية في الجهاز الفني ولم يسمح لهم بالانضمام إلى التدريب.

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وتحدث داريو ماركولين المقرب من روبرتو مانشيني وعمل معه في إنتر ميلان عبر راديو "Kiss Kiss" الإيطالي عن شائعات انتشار فيروس كورونا داخل الفريق.

وأكد ماركولين أن اثنين من طاقم الفريق بالإضافة إلى 5 لاعبين جاءت نتيجتهم إيجابية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة مانويل لوكاتيلي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مع فريقه يوفنتوس.

وشهدت قائمة إيطاليا تغييرا بعد انسحاب جيوفاني دي لورينزو بسبب الإصابة لينضم ماتيا دي تشيليو بدلا منه.

وجاءت قائمة إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري) – جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جوليني (أتالانتا) – سالفتوري سيريجو (جنوى)

الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) – كريستيانو بيراجي (فيورنتينا) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – ماتيا دي تشيللو (يوفنتوس)– إيمرسون بالميري (أولمبيك ليون الفرنسي) – أليساندرو فلورينزي (ميلان) – لويز فيليبي (لاتسيو) – جانليوكا مانشيني (روما)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان) – براين كريستنانتي (روما) – جورجينيو (تشيلسي الإنجليزي) – مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) – لورينزو بيليجريني (روما) – ماتيا بيسينا (أتالانتا) – ستيفانو سينسي (سامبدوريا) – ساندرو تونالي (ميلان) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينيكو بيراردي (ساسولو) – تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي) – جواو بيدرو (كالياري) – ماتيو بوليتانو (نابولي) – جياكومو راسبادوري (ساسولو) – جانليوكا سكامكا (ساسولو) – ماتيا زاتشاني (لاتسيو) – نيكولو زانيولو (روما).

وحل منتخب إيطاليا في ترتيب المجموعة بتصفيات كأس العالم ثانيا خلف سويسرا ليخوض الملحق الأوروبي.

وتلتقي إيطاليا مع مقدونيا الشمالية يوم الخميس المقبل، وفي حال انتصر بطل أوروبا سيخوض مواجهة نهائية بين الفائز من البرتغال وتركيا.

إيطاليا كورونا تصفيات كأس العالم
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