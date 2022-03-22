حمد إبراهيم لـ في الجول: لا مانع من إضافة عنصر جديد للجهاز الفني.. ولكن بشرط

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 20:11

كتب : ياسر الشريف

حمد إبراهيم

كشف حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي عن موقفه من إمكانية إضافة أحد العناصر الجديدة لجهازه الفني في الدراويش.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "ليس لدي أي مانع في إضافة أحد العناصر الجديدة لجهازي الفني".

وأشار "ولكن إضافة أي مدرب للجهاز الفني يحدده فقط مدى الحاجة له داخل الفريق".

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وأضاف "حتى هذا الوقت سنستمر بتشكيل الجهاز الفني الحالي الذي ينفذ أدواره على أكمل وجه".

وأتم تصريحاته "لكل مدير فني رؤية وأهداف يسعى لتنفيذها من خلال أدواته المتوفرة له، وإذا كانت تلك الأدوات تنفذ أدوارها فلن يكون هناك أي تغيير".

ومن المنتظر أن يدخل الإسماعيلي في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

الإسماعيلي حمد إبراهيم الدوري المصري
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