استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم حسن.. توأمه ضمن خماسي أهلاوي
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 20:10
كتب : هاني العوضي
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وكان إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- حسام حسن
2- محمود الخطيب
3- طاهر أبو زيد
4- ربيع ياسين
5- صالح سليم
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
نرشح لكم
حمد إبراهيم لـ في الجول: لا مانع من إضافة عنصر جديد للجهاز الفني.. ولكن بشرط مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. واستمرار تأهيل شيكابالا وحفني القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 مرتضى منصور يقرر زيادة رواتب موظفي وعمال الزمالك في الجول يكشف - دليل الجمهور للذهاب إلى استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أيمن يونس.. قائمة قوية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عماد متعب.. قائمة نارية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسني عبد ربه.. لاعب واحد من خارج جيل الثلاثية