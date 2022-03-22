استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم حسن.. توأمه ضمن خماسي أهلاوي

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 20:10

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وكان إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- حسام حسن

2- محمود الخطيب

3- طاهر أبو زيد

4- ربيع ياسين

5- صالح سليم

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

إبراهيم حسن استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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