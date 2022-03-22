مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. واستمرار تأهيل شيكابالا وحفني

عقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم الثلاثاء.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا عن برنامج مران اليوم وبعض الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وخضع لاعبو الفريق لمجموعة من التدريبات البدنية على هامش المران كذلك.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني لاعبي الفريق خوض تدريباتهم التأهيلية للتخلص من الإصابات التي يعانيان منها.

وقسم فيريرا اللاعبين إلى مجموعتين وحرص على إيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء وطلب من اللاعبين الهجوم بشكل أسرع واسترداد الكرة بطريقة سريعة كذلك.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا اسبرانسا الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك البطولة رسميا بعدما حصد ثلاث نقاط في أول خمس جولات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.