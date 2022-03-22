المحكمة الرياضية ترفض طلب العراق لمواجهة الإمارات على أرضه

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

منتخب العراق

رفضت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" طلب الاتحاد العراقي لكرة القدم بلعب مباراته أمام الإمارات على أرضه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستقام المباراة الآن على أرض محايدة وهي السعودية في الـ24 من مارس الجاري.

وكان الاتحاد العراقي قد قدم طلبا للدفاع عن حقه في مباراة الإمارات على أرضه في بغداد.

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ونشر الاتحاد العراقي عبر بيانا رسميا عن رفض محمكة "كاس" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء البيان كالآتي:

ردّت محكمةُ كاس اعتراضَ الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم الذي تقدمَ به لعَودةِ مُباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الإماراتي إلى بغداد بعد نقلها إلى السعوديّة، والمُباراةُ ضمن التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ التي تقامُ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

ولم تُوافق المحكمةُ على طلبِ العراق على الرغم من الدفوعاتِ التي قدمت وضمت جميعَ القَضايا والأمور التي رافقت المُبارياتَ الدوليّة التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب.

ووفقاً لذلك فإن مُنتخبنا الوطنيّ سيُلاعب نظيره الإماراتي في السعودية بالرابع والعشرين من الشهر الحالي.

ماذا حدث؟

لم يلعب منتخب العراق مباراة على أرضه بسبب الحظر المفروض عليه من فيفا منذ عام 2011.

وقبل عدة أسابيع رفع فيفا الحظر وتقرر السماح له بمواجهة الإمارات في بغداد قبل أن يتراجع ويقرر نقل اللقاء لأرض محايدة بسبب عدم استقرار الظروف الأمنية.

وخاض منتخب العراق أمس الجمعة مباراة ودية أمام زامبيا فاز فيها بثلاثة أهداف لهدف في بغداد في ملعب المدينة وسط حضور 25 ألف مشجع.

العراق تصفيات كأس العالم الإمارات
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