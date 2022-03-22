مرتضى منصور يقرر زيادة رواتب موظفي وعمال الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك زيادة رواتب جميع موظفي وعمال النادي 500 جنيه شهريا للمساهمة معهم في التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ووفقا لما أعلنه موقع الزمالك الرسمي اليوم الثلاثاء فقد قرر رئيس الزمالك صرف منحة شهر رمضان لكل جميع عمال وموظفي النادي وقدرها 300 جنيه.

من جهة أخرى واصل الزمالك تدريباته اليومية وخضع كل اللاعبين لمجموعة من التدريبات الفنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا اسبرانسا الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وودع الزمالك البطولة رسميا بعدما حصد ثلاث نقاط في أول خمس جولات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.