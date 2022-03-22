مرتضى منصور يقرر زيادة رواتب موظفي وعمال الزمالك
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 18:51
كتب : إبراهيم رمضان
قرر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك زيادة رواتب جميع موظفي وعمال النادي 500 جنيه شهريا للمساهمة معهم في التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ووفقا لما أعلنه موقع الزمالك الرسمي اليوم الثلاثاء فقد قرر رئيس الزمالك صرف منحة شهر رمضان لكل جميع عمال وموظفي النادي وقدرها 300 جنيه.
من جهة أخرى واصل الزمالك تدريباته اليومية وخضع كل اللاعبين لمجموعة من التدريبات الفنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا اسبرانسا الأنجولي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وودع الزمالك البطولة رسميا بعدما حصد ثلاث نقاط في أول خمس جولات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
نرشح لكم
مران الزمالك – محاضرة من فيريرا للاعبين.. واستمرار تأهيل شيكابالا وحفني القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في الجول يكشف - دليل الجمهور للذهاب إلى استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أيمن يونس.. قائمة قوية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عماد متعب.. قائمة نارية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسني عبد ربه.. لاعب واحد من خارج جيل الثلاثية مصيلحي: حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد موسيماني ينافس على جائزة إفريقية جديدة