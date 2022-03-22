نائب رئيس برشلونة يتحدث عن انفراجة ممكنة في المفاوضات مع ديمبيلي

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

احتفال عثمان ديمبيلي بهدف أوباميانج في الكلاسيكو

تحدث رافاييل يوستي نائب رئيس برشلونة عن إمكانية حدوث انفراجة في المفاوضات مع عثمان ديمبيلي لاعب الفريق من أجل تمديد تعاقده.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني من أجل اللعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال يوستي في تصريحات عبر راديو كاتالونيا: "كما تعرفون فإن المفاوضات مع ديمبيلي لم تثمر خلال الفترة الماضية ولكن تشافي يخبرنا بأنه لاعب استثنائي وهو يقدم الكثير للنادي".

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واستمر "اعتقد أن تشافي أيضا يؤدي مهام أساسية على الجانب النفسي والتي تساعد ديمبيلي على فهم نظامنا".

وتابع "من الواضح أن تشافي يعد مرجعا للاعبين والحقيقة هي إنه إذا شعر ديمبيلي بالراحة أكثر وأكثر خلال الأشهر المقبلة سنكون قادرين على مقابلة وكلاؤه مرة أخرى وقد يستمر مع الفريق".

وكان تشافي قد تحدث من قبل خلال شهر يناير الماضي عن عدم موافقة ديمبيلي على عروض برشلونة لتمديد التعاقد مما أوقف المفاوضات خلال الفترة الماضية.

وتحدث يوستي عن تجديد عقود باقي اللاعبين قائلا: "نحن نعمل بكل قدراتنا من أجل الحفاظ على جافي وأراوخو في الفريق، أنا متفائل واللاعبين يشعرون بالسعادة".

وينتهي عقد كلا اللاعبان بنهاية الموسم المقبل ولم يتوصل النادي إلى اتفاق معهم لتمديد العقود حتى الآن.

عثمان ديمبيلي برشلونة رافاييل يوستي
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