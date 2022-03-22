راديو مونت كارلو: نيمار يصل لمران باريس سان جيرمان مخمورا

تعرض نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان إلى انتقادات لاذعة على خلفية سلوكياته في الفترة الأخيرة.

وشن دانيال ريولو الصحفي في راديو مونت كارلو هجوما ضاريا على النجم البرازيلي بعد ظهوره مخمورا في مران الفريق بحسب التقرير.

وقال ريولو: "نيمار بالكاد يتدرب الآن، لقد وصل إلى حالة يرثى لها".

وأضاف "نيمار يريد الانتقام من باريس سان جيرمان، إنه يذهب مخمورا".

وكان النادي الباريسي قد ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام ريال مدريد بعد الخسارة 3/2 بمجموع المباراتين.

قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة في الدوري الفرنسي الأحد الماضي أمام موناكو بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ولم يظهر نيمار بالمستوى المنتظر خلال تلك المباريات.

وحتى الآن، ظهر نيمار في 21 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 5 أهداف فقط وصنع 5 آخرين.

وغاب النجم البرازيلي في 13 مباراة خلال الموسم بسبب الإصابة التي تعرض إليها في الكاحل في نهاية نوفمبر الماضي.