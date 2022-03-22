في الجول يكشف - دليل الجمهور للذهاب إلى استاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال

تواصل جماهير الكرة المصرية حجز تذاكر المباراة الهامة والمرتقبة لمنتخب مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي.

على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل 29 على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس في داكار.

ويقدم إليكم FilGoal.com دليل دخول الجماهير المصرية إلى استاد القاهرة في المباراة الأولى.

بوابة آل رشدان من الباب الغربي لـ استاد القاهرة ستكون مخصصة لدخول المقصورة الرئيسية وكبار الزوار، والدجة الأولى العلوية والأولى يمين والأولى يسار.

البوابة الشرقية "بوابة يوسف عباس لـ استاد القاهرة" ستكون مخصصة لدخول الدرجة الثانية الموحدة والصحفيين والإعلاميين.

بوابة صلاح سالم "الباب البحري لـ استاد القاهرة" ستكون مخصصة للدرجة الثالثة شمال.

بوابة الأوتوستراد "الباب الشرقي لـ استاد القاهرة" ستكون مخصصة للثالثة يمين.

بوابة شارع نادي الزهور ستكون مخصصة لدخول حافلات لاعبي المنتخبين وطاقم التحكيم.