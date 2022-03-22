تنس - نادال يكشف تفاصيل إصابته بعد خسارة إنديان ويلز

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

رافائيل نادال أستراليا المفتوحة

كشف رافائيل نادال المصنف الثالث عالميا في رياضة تنس عن إصابته وذلك بعد خسارة منافسات إنديان ويلز.

وخسر نادال أمام الأمريكي تايلور فريتز بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-3، 7-6.

وقال نادال عبر حساباته الرسمية: "مرحبا بالجميع، أردت أن أعلن أنني عدت إلى إسبانيا وذهبت على الفور لزيارة فريقي الطبي لإجراء اختبارات بعد نهائي إنديان ويلز الذي خضته وشعرت بعدم الراحة".

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وأضاف "اتضح إصابتي بإجهاد في أحد أضلاعي وسأبقى في الخارج لمدة من أربعة إلى ستة أسابيع".

وتابع "بالنسبة لي هذه أخبار ليست بالجيدة ولم أكت أتوقع ذلك، أشعر بالحزن بعدما قضيت وقتا ممتعا بعد بداية الموسم".

وشدد "وصلت إلى جزء مهم جدا بمعنويات مرتفعة ونتائج جيدة، ولكن لطالما كانت لدي روح القتال والتغلب".

واختتم تصريحاته "ما سأفعله هو التحلي بالصبر والعمل الجاد بعد شفائي، مرة أخرى أشكر الجميع على الدعم".

وكان نادال قد حقق لقبه الـ 21 من بطولات الجراند سلام (البطولات الأربعة الكبرى).

وفك نادال بذلك الشراكة مع الثنائي روجر فيدرير ونوفاك دجوكوفيتش.

تنس رافائيل نادال إنديان ويلز
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