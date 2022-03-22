في حضور محمد صلاح.. وزير الرياضة يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 18:18

كتب : بسام أبوبكر

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يزور مران منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة السنغال.

وتواجد أشرف صبحي في مران المنتخب بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة السنغال، من أجل دعم اللاعبين وتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة.

وكان محمد صلاح قائد منتخب مصر انتظم في مران الفراعنة بعد وصوله لمصر أمس الإثنين.

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وخاض منتخب مصر مرانه الثاني استعدادا لمباراة السنغال تحت قيادة المدير الفني كارلوس كيروش، وفي حضور كل اللاعبين بعد انضمام المحترفين.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي.

على أن تقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس في داكار.

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