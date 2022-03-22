فيراتي: علينا أن نقدم كل ما لدينا للتأهل إلى كأس العالم.. ولا نمر بفترة جيدة في باريس سان جيرمان

وضح ماركو فيراتي لاعب منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان الفارق بين فريقه في تصفيات كأس العالم 2022 والمنتخب الذي خسر أمام السويد في 2017.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة مقدونيا الشمالية في دور قبل نهائي محلق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي حالة فوز منتخب إيطاليا سيواجه الفائز من مواجهة تركيا والبرتغال في المباراة النهائية.

وقال فيراتي في حوار مع شبكة سكاي سبورتس: "نحن هنا ومستعدون ونتدرب بكل تركيز لتحقيق ذلك الهدف الهام ويجب أن نتحلى بالثقة، يوم الخميس سنلعب مباراة مهمة مع مقدونيا الشمالية المنتخب الذي استحق التواجد هنا ويجب أن نصل إلى هناك برغبة وحماس".

واستمر "حتى لو تأهلت جميع الأندية الإيطالية لربع النهائي سيكون الوضع هو نفسه يجب علينا أن نتأهل إلى كأس العالم".

وتابع "لا نحظى حاليا بفترة جيدة في باريس سان جيرمان، آسفون على الإقصاء من دوري أبطال أوروبا ولكن الآن أفكر في أمر مختلف ويجب علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل التأهل".

وأضاف "التتويج بـ يورو 2020 سيبقى في التاريخ وهذا يجب أن يعطينا قوة إضافية لباقي مشوارنا، أنا ألعب أيضا مع زملاء برتغاليين وأعرف كيف يقلقوننا وأعرف أن الباقي يقلقوننا أيضا، ولكن في أوقات الصعاب دائما ما كان منتخب إيطاليا يتمكن من القيام والعبور منها".

وأردف "دوناروما يمر بفترة صعبة بسبب الخطأ الذي ارتكبه أمام ريال مدريد، وهو آسف ولكنه سعيد ومتحمس ليكون هنا وهو على علم أيضا بما يمثله بالنسبة لنا".

وأتم "الفارق بين الوقت الحالي وتصفيات عام 2017؟ قوة المجموعة والمدرب نحن أقوياء وواثقو ونشعر بالحماس ونعرف أنه إذا فعلنا ما يمكننا فعله سنقدم أداء جيد وبالحديث عن الفارق لم يكن ذلك متواجدا منذ خمس سنوات".

وكان منتخب إيطايا قد خسر بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 بعد الهزيمة أمام السويد في محلق التصفيات.