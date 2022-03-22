حارس السنغال: الجميع يريد إسقاطنا وأولهم مصر

يدرك أليو بدارا فاتي حارس السنغال صعوبة المهمة التي تنتظر منتخب بلاده في سبيل التأهل إلى كأس العالم 2022 حين يواجه مصر خلال أيام.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره السنغالي الدور الحاسم المؤهل للمونديال يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في القاهرة ثم داكار.

وقال بدارا فاتي في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "بعد أن فزنا بلقب بطل إفريقيا، ستعمل المجموعة بجد أكبر للتأهل لكأس العالم 2022".

وأضاف "لن يكون الأمر سهلاً لكننا أبطال إفريقيا، والجميع سيحاول إسقاطنا، بدءاً بمنتخب مصر الذي هزمناه في نهائي كأس الأمم الإفريقية".

وتابع "يجب أن نفوز لنواصل إرضاء الشعب السنغالي وتنمية كرة القدم السنغالية".

وتقام المباراة الأولى على استاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.

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