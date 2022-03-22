استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أيمن يونس.. قائمة قوية

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 15:59

كتب : نادر عيد

أيمن يونس - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وكان أيمن يونس لاعب منتخب مصر والزمالك السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- حسن شحاتة

3- محمود الخطيب

4- إبراهيم يوسف

5- جمال عبد الحميد

6- أحمد حسن

7- حازم إمام

*أي اختيار بعد أول 5 اختيارات لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء*

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

أيمن يونس استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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