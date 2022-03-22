تصفيات كأس العالم - استبعاد جديد في قائمة نيجيريا قبل مواجهة غانا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم استبعاد مادوكو أوكوي حارس سبارتا روتيردام من قائمة مواجهة غانا.

وجاء استبعاد الحارس بسبب المرض حسب إعلان الاتحاد النيجيري.

وتقرر استدعاء جون نوبل حارس إنييمبا النيجيري للتواجد في مكانه.

وكان ولفريد نديدي قد خرج من قائمة نيجيريا أمس بسبب الإصابة تاركا مكانه لـ بونك إينوسنت لاعب لوريان الفرنسي.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد غانا مباراتي الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم يومي 25 و29 مارس.

في الوقت ذاته يلعب منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية، ومنتخب تونس ضد مالي، ومنتخب الجزائر ضد الكاميرون.