جوتي ينتقد رباعي ريال مدريد: من لا يرغب في اللعب لا يجب أن يتواجد مع الفريق

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 15:19

كتب : FilGoal

جوتي

انتقد خوسيه ماريا جوتيريز "جوتي" لاعب ريال مدريد السابق رباعي الفريق، جاريث بيل، وإيسكو، وإدين هازارد، ولوكا يوفيتش بسبب عدم إظهار رغبتهم في اللعب بقميص النادي وعدم إضافة أي شيء للفريق.

وقال جوتي في تصريحات برناجم شيرينجيتو الإسباني: "ريال مدريد لا يمكنه اللعب بـ 12 أو 13 لاعب فقط، فريق كبير يريد القتال على الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا لا يمكنه اللعب بـ 14 لاعبا فقط ما الذي يحدث هنا؟".

واستمر "من لا يريد أن يلعب لا يجب أن يتواجد في ريال مدريد الأمر بهذه السهولة ولكن فقط عليهم قول ذلك، النادي أو أنشيلوتي يجب أن يخبر ذلك اللاعب بأن يخرج في مؤتمر صحفي ويقول بأنه لا يريد اللعب في ريال مدريد".

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وواصل "ريال مدريد يدفع من أجلك كيف لا يمكنك أن تلعب، إذا طلب منك اللعب مرة واحدة حتى طوال الموسم سيتوج أن عليك أن تلعب وتقدم أفضل ما لديك".

وتابع "إذا كنت بدلا من أنشيلوتي ونظرت على دكة البدلاء ووجدت هازارد، ويوفيتش، وبيل، وإيسكو وأنت تخبرني بـأنني لا يمكنني أن أشرك أحد منهم سأتسائل عما يحدث وأشعر بالضياع".

وأضاف "شاهدت مباراة برشلونة ونظرت إلى كدة بدلاء ريال مدريد ووجدت أن التبديل الأول كان دخول ماريانو، كيف يعقل ذلك؟ كيف يمكن أن يكون بيل وهازارد موجودين ويكون التبديل الأول في الهجوم هو ماريانو الذي شارك في دقائق قليلة طوال الموسم".

وتعرض ريال مدريد لهزيمة كبيرة أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد حاليا صدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

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