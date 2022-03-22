إصابة نجم الكونغو الديمقراطية تحرمه من مباراتي المغرب

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

منتخب الكونغو الديمقراطية

أعلن صامويل موتوسامي لاعب وسط نانت غيابه عن منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراتي المغرب في تصفيات كأس العالم 2022.

ويحل منتخب المغرب ضيفا على نظيره الكونغولي في لقاء الذهاب يوم الجمعة المقبل، قبل أن يستضيفه يوم الثلاثاء القادم في الدار البيضاء.

وقال موتوسامي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لن أحظى بشرف الانضمام إلى قائمة المنتخب الكونغولي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد المغرب".

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وأضاف "سأكون المشجع الأول للمنتخب الكونغولي وسنسعى للتأهل إلى كأس العالم معا".

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عاما أحد الأسماء الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بكينشاسا، فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

المغرب الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم
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