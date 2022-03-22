خبر في الجول - إجمالي الحضور الجماهيري في مباراة مصر والسنغال

تم الكشف عن إجمالي الحضور الجماهيري لمباراة مصر والسنغال في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

حسبما علم FilGoal.com من مصدر أمني، فإن عدد الجماهير سيكون 64 ألفا و400 مشجعا في ملعب القاهرة.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.

وكشفت تذكرتي عن طرح تذاكر المباراة على ثلاث دفعات وقد انتهت الدفعة الأولى والثانية بالفعل، في انتظار الإعلان عن الطرح الثالث.

وحددت شركة تذكرتي أسعار تذاكر المباراة كالآتي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 250 جنيه

الدرجة الأولى العلوي: 400 جنيه

الدرجة الأولى: 600 جنيه

المقصورة: 2000 جنيه

ووضعت الأطقم الأمنية الخاصة بمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء بالقائمة كل من:

مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية

والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد بقدرة 45 واط.

الحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظر دخول لفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

وحظر أيضا والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري – مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون.

ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف.

ومنع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.