الإصابة تبعد جناح الكاميرون عن مباراتي الجزائر

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 14:49

كتب : FilGoal

أندري أونانا - الكاميرون ومصر - كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن المنتخب الكاميروني لكرة القدم استبعاد نجامالو مومي جناح الفريق من مباراتي الجزائر في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على الكاميرون في مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل، على أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء القادم.

وأفاد منتخب الكاميرون عبر حسابه على تويتر أن الإصابة التي تعرض لها مومي مع فريقه يانج بويز السويسري ستبعده عن مباراتي الجزائر.

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تم تعويض نجامالو بسوايبو ماروو بلاعب القطن الكاميروني.

ولقاء الذهاب سيقام على ملعب جابوما بدوالا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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