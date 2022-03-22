مران منتخب مصر - كيروش يسمح بتواجد الإعلاميين 15 دقيقة

قرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني السماح لـ الإعلاميين بحضور مران اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي.

وسيتاح لـ الإعلاميين التواجد لمدة 15 دقيقة في المران الذي يبدأ في تمام الخامسة إلا الربع مساء.

وخضع لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمسحة أمس الاثنين من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

وتم تطبيق هذا الإجراء من أجل مزيد من الاطمئنان على الجميع، وذلك قبل مواجهة الذهاب ضد السنغال يوم الجمعة 25 مارس.

وتقام المباراة الأولى على ستاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.