دي مارزيو: كيسي وقع لـ برشلونة
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 14:25
كتب : FilGoal
ينتظر فقط الإعلان الرسمي ليصبح الإيفواري فرانك كيسي لاعبا في صفوف برشلونة الإسباني.
فرانك كيسي
النادي : ميلان
لاعب الوسط الإيفواري ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مع ميلان ويحق له التفاوض دون الرجوع لناديه وكذلك الرحيل في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.
وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورتس فأن اللاعب خضع للفحص الطبي بمدينة لوجانو في سويسرا الأيام الماضية.
كما وقع لصفوف برشلونة وسيتقاضى راتبا قدره 7 ملايين يورو لمدة 4 مواسم بالإضافة لمكافآت.
وشدد الصحفي الإيطالي أن كيسي سيلعب الموسم المقبل في كامب نو.
وقضى كيسي 5 مواسم بقميص ميلان منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017.
وخاض كيسي 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.
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