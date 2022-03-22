استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عماد متعب.. قائمة نارية

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وكان حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والأهلي من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل، حيث اختار قائمة نارية.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

محمود الخطيب

حسن شحاتة

محمد صلاح

محمد أبو تريكة

حسام حسن

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.