جناح المغرب: سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الكونغو الديمقراطية

شدد فيصل فجر لاعب المنتخب المغربي على أن منتخب بلاده سيذهب إلى الكونغو الديمقراطية من أجل العودة بنتيجة إيجابية من لقاء ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا على الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة في الذهاب، بينما يلعب الإياب بالدار البيضاء يوم الثلاثاء المقبل.

وقال فجر في تصريحات لموقع اتحاد الكرة المغربي: "نعلم جيدا أهمية المباراتين المقبلتين أمام الكونغو الديمقراطية، لذك كنت أنتظر بفارغ الصبر معسكر الاستعداد لهما".

وأضاف "سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في كينشاسا، وبعدها سنفكر في مباراة الإياب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأكمل "عودة الجماهير المغربية إلى المدرجات ستعطينا الدعم المعنوي اللازم، سنلعب في أفضل ملاعب المغرب وأمام الجمهور الأفضل في العالم والذي سيساندنا مثلما فعل دائما في جميع المباريات".

وتطير بعثة منتخب المغرب إلى الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب الشهداء بكينشاسا، فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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