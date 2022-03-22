تقارير: لتعويض رحيل ديمبيلي المحتمل.. برشلونة يضع رافينيا ضمن أولوياته

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

رافينيا - مانشستر يونايتد - ليدز

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة برشلونة في التعاقد مع رافينيا مهاجم ليدز يونايتد الإنجليزي كهدف رئيسي لتدعيم الهجوم في الموسم المقبل.

رافينيا

النادي : ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

رغبة تشافي هي التعاقد مع جناح أيمن لتعويض إمكانية رحيل عثمان ديمبيلي الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ولم يصل مع النادي لاتفاق على تمديده حتى الآن.

تشافي معجب بإمكانيات رافينيا الذي يمتك القدرة على المرور من اللاعبين في حالة واحد على واحد مع قدرته على إنهاء الكرة في الشباك مع خبرته الكبيرة التي اكتسبها من خلال اللعب في الدوري الإنجليزي ومن قبله البرتغالي والفرنسي.

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أيضا ترى إدارة برشلونة أن التوقيع مع رافينيا لن يكون صعبا نظرا لأن وكيل اللاعب هو ديكو لاعب وسط برشلونة السابق، مع رغبة اللاعب في الرحيل عن ليدز بنهاية الموسم والبحث عن تحد أكبر.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ 25 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 28 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

رافينيا برشلونة
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