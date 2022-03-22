تصفيات كأس العالم- موقف آسيا.. تأهل منتخبين وفرصة السعودية وصراع عربي ناري

حجز منتخبا إيران وكوريا الجنوبية تذاكر السفر إلى كأس العالم 2022 في قطر الشتاء المقبل، ليأخذا مكانين من أصل 4 أماكن ونصف مخصصة للقارة الآسيوية.

قبل التوقف الدولي، هذا موقف تصفيات آسيا..

في المجموعة الأولى، يتصدر منتخب إيران بـ 22 نقطة ويليه كوريا الجنوبية بـ 20 نقطة، والثنائي ضمن التأهل بالفعل.

وقبل خط نهاية الدور الثالث بخطوتين، تتصارع منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث في المجموعة، والمؤهل إلى الخطوة الأولى من الملحق.

الإمارات تحتل المركز الثالث بـ 9 نقاط، ثم لبنان بـ 6 نقاط، ويليهما العراق بـ 5 نقاط، فيما فقد المنتخب السوري فرصه في التأهل حيث يتذيل الترتيب بنقطتين.

في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة والتي تقام يوم 24 مارس، يواجه منتخب كوريا الجنوبية إيران في مواجهة غير مؤثرة سوى على صدارة المجموعة، فيما يواجه لبنان سوريا ويحتاج الفوز، مع خسارة الإمارات من العراق.

وفي الجولة الأخيرة النارية يوم 29 مارس، يحل منتخب لبنان ضيفا على إيران، وتستضيف الإمارات كوريا الجنوبية، وتواجه سوريا العراق.

الفريق الذي يحتل المركز الثالث من تلك المجموعة، سيتأهل إلى الدور الرابع، أو الخطوة الأولى من الملحق، حيث يواجه ثالث المجموعة الثانية، وموقفها كالتالي..

يحتاج المنتخب السعودي إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه، الأولى خارج الديار ضد الصين، والثانية على أرضه ضد أستراليا، لضمان التأهل، حيث يتصدر المجموعة بـ 19 نقطة، ويلاحقه اليابان صاحب الـ 18 نقطة والذي يحتاج لـ 3 نقاط أيضا للتأهل، حيث يواجه في الجولة التاسعة أستراليا خالج الديار ثم تستضيف فيتنام في الجولة الأخيرة.

ولكن خلفهما، يأتي المنتخب الأسترالي والراغب في تذكرة التأهل المباشر، حيث يملك 15 نقطة ويحتاج للفوز في مباراتيه مع تعثر السعودية أو اليابان لحجز المركز الأول أو الثاني. في الجولة التاسعة تستضيف اليابان ثم تخرج لمواجهة السعودية.

فيما ودعت منتخبات عمان والصين وفيتنام المنافسة منذ الجولة الماضية.

وبنهاية الجولتين، يتحدد الـ 4 منتخبات المتأهلة إلى قطر مباشرة، وهما أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعتين، فيما يلتقي صاحبا المركز الثالث لتحديد المتأهل للملحق العالمي، والذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية، وهو المركز الذي قد تحتله الإكوادور أو أوروجواي أو بيرو أو تشيلي أو كولومبيا.