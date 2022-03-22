تصفيات كأس العالم - نظام الملحق الأوروبي.. مواعيد المباريات وحسم الصعود

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

تصفيات أوروبا

إما البرتغال أو إيطاليا.. أحدهما لن يكون في كأس العالم 2022 في قطر.

تقام منافسات الملحق الأوروبي خلال التوقف الدولي الحالي في مارس لحسم ثلاثة مقاعد جديدة في المونديال.

نظام الملحق

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World Cup play-offs: Portugal face Turkey while Italy take on North Macedonia in crucial semi-finals | Football News | Sky Sports

يتم تقسيم الـ 12 منتخبا في الملحق الأوروبي على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة 4 منتخبات (2 مصنفين + 2 غير مصنفين).

الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

إذ تم تقسيم المنتخبات وفقا لتصنيفها إلى 6 منتخبات مصنفة ومثلهم غير مصنفة.

المنتخبات المصنفة: (البرتغال - أسكتلندا - إيطاليا - روسيا - السويد - ويلز)

المنتخبات غير المصنفة: (تركيا - بولندا - مقدونيا الشمالية - أوكرانيا - النمسا - التشيك)

ويستضيف المنتخب المصنف نظيره غير المصنف من المجموعة وفقا للقرعة مباراة واحدة ويتأهل الفائز إلى مباراة نهائية لحسم البطاقة بين مصنف آخر أمام أحد الفرق غير المصنفة.

مباريات الملحق

World Cup Trophy Replicas From Around the World | Time

المجموعة الأولى: أسكتلندا × أوكرانيا – ويلز × النمسا

المجموعة الثانية: روسيا × بولندا – السويد × التشيك

المجموعة الثالثة: إيطاليا × مقدونيا الشمالية – البرتغال × تركيا

تم استبعاد المنتخب الروسي من المنافسة بعد الغزو على أوكرانيا، وتقرر صعود بولندا مباشرة للدور النهائي.

وتقرر تأجيل مباراة أوكرانيا واسكتلندا إلى يونيو المقبل.

الفائز من المباراة الأولى يواجه الفائز من المباراة الثانية، ومن يفوز في النهائي يتأهل مباشرة لكأس العالم

مواعيد المباريات

الدور نصف النهائي - 24 مارس

إيطاليا ومقدونيا الشمالية - 9:45 مساء

البرتغال وتركيا - 9:45 مساء

السويد والتشيك - 9:45 مساء

ويلز والنمسا - 9:45 مساء

النهائي

يلعب الفائز من إيطاليا ومقدونيا الشمالية مع الفائز من البرتغال وتركيا يوم 29 مارس

يلعب الفائز من السويد والتشيك مع روسيا يوم 29 مارس

يلعب الفائز من أوكرانيا واسكتلندا مع الفائز من ويلز والنمسا في يونيو المقبل

الملحق الأوروبي تصفيات كأس العالم البرتغال إيطاليا
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