بلماضي يوضح لماذا اختار غينيا الاستوائية لمعسكره الإعدادي استعدادا للكاميرون

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

أوضح جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري أسباب اختيار غينيا الاستوائية لاستضافة المعسكر الإعدادي للفريق قبل مواجهة الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022.

ووصلت بعثة منتخب الجزائر إلى مدينة مالابو بغينيا الاستوائية يوم الإثنين قبل ملاقاة الكاميرون يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وقال بلماضي في تصريحات لجريدة النهار الجزائرية: "تم اختيار مكان المعسكر بدقة عالية، كان يجب أن نكون بالقرب من مدينة دوالا الكاميرونية دون أن نكون في دوالا".

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وأضاف "اختيارنا لمالابو يعود أيضا لتشابه الأجواء المناخية، مع الكاميرون وقرب المسافة الزمنية، حيث سنقضي 25 دقيقة فقط في الطائرة قبل الوصول إلى دوالا".

ويستضيف ملعب جابوما بدوالا الذي نال انتقادات لاذعة خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة هذا اللقاء المصيري.

وأتم "إقامة المعسكر بمالابو ستسمح لنا بالعمل في هدوء، لو تربصنا بالجزائر وقدمنا إلى الكاميرون يوم 23 مارس لخسرنا يوم كامل من التدريبات".

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب مصر ضد السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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