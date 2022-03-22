السنغال تطرح تذاكر مواجهة مصر.. تعرف على الأسعار
الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 13:12
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم بدء بيع تذاكر مباراة السنغال ومصر في إياب الدور الحاسم لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.
وتقام هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل بداكار، بينما تلعب مباراة الذهاب يوم الجمعة في القاهرة.
وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:
الدرجة الثالثة 3000 فرانك إفريقي.. تعادل 93 جنيها مصريا
الدرجة الثانية 10000 فرانك إفريقي.. تعادل 311 جنيها مصريا
المقصورة 100 ألف فرانك إفريقي.. تعادل 3100 جنيه مصري
كبار الزوار 300 ألف فرانك إفريقي.. تعادل 9300 جنيه مصري
وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.
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