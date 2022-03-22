السنغال تطرح تذاكر مواجهة مصر.. تعرف على الأسعار

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 13:12

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر × السنغال

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم بدء بيع تذاكر مباراة السنغال ومصر في إياب الدور الحاسم لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتقام هذه المباراة يوم الثلاثاء المقبل بداكار، بينما تلعب مباراة الذهاب يوم الجمعة في القاهرة.

وجاءت أسعار التذاكر على النحو التالي:

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وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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