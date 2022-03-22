الغياب الثالث.. الإصابات تضرب منتخب البرتغال

تتواصل الغيابات على منتخب البرتغال قبل خوض الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة تركيا في نصف نهائي الملحق يوم الخميس المقبل.

وتعرض أنتوني لوبيز حارس أولمبيك ليون الفرنسي للإصابة سيغيب عن سببها عن مواجهة الأتراك.

وسيعوضه جوزيه سا حارس مرمى ولفرهامبتون الإنجليزي.

وأصبح لوبيز ثالث لاعب يخرج من قائمة برازيل أوروبا بسبب الإصابة فسبقه بيبي المدافع المخضرم بعد إصابته بفيروس كورونا وروبن نيفيز عقب الإصابة مع ولفرهامبتون.

وعوض الثنائي كل من تياجو دجالو وفيتينيا.

قائمة الغيابات أيضا تطال كل من روبن دياز ونيلسون سيميدو وريناتو سانشيز.

وفي حال تأهل منتخب البرتغال سيواجه الفائز من إيطاليا أو مقدونيا الشمالية في مباراة نهائية مؤهلة مباشرة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب البرتغال قد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد صربيا في مرحلة المجموعات.