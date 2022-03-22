موقف الأهداف خارج الأرض والوقت الإضافي وركلات الترجيح في مواجهة مصر والسنغال

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 12:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر × السنغال

تقام مباراتي مصر والسنغال في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم، على لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالتصفيات.

تلك اللائحة توضح بالتحديد ما يحدث في حالة التعادل في مواجهتي الذهاب والإياب وهو ما يشرحه FilGoal.com.

في حالة التعادل، يتم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

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وفي حال التعادل بنفس النتيجة في المباراتين، يتم اللجوء لوقتين إضافيين. الوقتان الإضافيان جزء لا يتجزأ من المباراة الثانية، وبالتالي أي هدف للفريق الزائر خلالهما في حال استمرار التعادل، يُحتسب بهدفين.

وفي حال استمرار التعادل، يتم اللجوء لركلات الترجيح من علامة الجزاء.

وتقام المباراة الأولى على استاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.

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