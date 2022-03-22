تعرف على قائمة المحظورات في مباراة مصر والسنغال

وضعت الأطقم الأمنية الخاصة بمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء بالقائمة كل من:

مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية

والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد بقدرة 45 واط.

الحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظر دخول لفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

وحظر أيضا والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري – مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون.

ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف.

ومنع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.

وتقام المباراة الأولى على ستاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.