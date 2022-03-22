تعرف على قائمة المحظورات في مباراة مصر والسنغال

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 12:32

كتب : بسام أبو بكر

جماهير مصر في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وضعت الأطقم الأمنية الخاصة بمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022 قائمة المواد الممنوعة على الجماهير حملها خلال المباراة.

ويلتقي منتخب مصر في التاسعة والنصف مساءً يوم الجمعة المقبل على أرض استاد القاهرة مع نظيره السنغالي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وجاء بالقائمة كل من:

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسني عبد ربه.. لاعب واحد من خارج جيل الثلاثية اختيارات أحمد المحمدي لـ الأفضل في تاريخ مصر استعدادا لمواجهة السنغال.. موعد مران منتخب مصر الأول اختيارات حسام حسن لـ الأفضل في تاريخ مصر

مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء (البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر).

الألعاب النارية والشعلات والسجائر وملحقاتها والمدواخ والسجائر الإلكترونية

والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز، ويسمح بمكبر صوت واحد بقدرة 45 واط.

الحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

وحظر دخول لفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة.

وحظر أيضا والتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصي فقط.

ويمنع الأمن دخول الكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصري – مثل القمصان والأعلام وطائرات الدرون.

ويمنع استخدام العصا الذي يزيد طولها عن 50 سم، ويسمح فقط بالعصا المطاطية أو البلاستيك الخفيف.

ومنع المواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها.

وتقام المباراة الأولى على ستاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من مارس في السنغال.

منتخب مصر السنغال تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
السنغال تطرح تذاكر مواجهة مصر.. تعرف على الأسعار موقف الأهداف خارج الأرض والوقت الإضافي وركلات الترجيح في مواجهة مصر والسنغال إصابة فان جال بفيروس كورونا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا استبعاد إيدرسون من معسكر منتخب البرازيل أثناء توجهه لمعسكر الكاميرون.. حادث سير لـ أونانا بوجود لاعبي روما وأياكس.. غانا تعلن قائمتها لمواجهة نيجيريا أشرف صبحي: ننتظر مواجهة مختلفة أمام السنغال.. وموقف محمد صلاح هدف منتظر وإحباط أخير.. تعرف على تاريخ مواجهات مصر والسنغال في استاد القاهرة
أخر الأخبار
السنغال تطرح تذاكر مواجهة مصر.. تعرف على الأسعار 4 دقيقة | حلم المونديال
الغياب الثالث.. الإصابات تضرب منتخب البرتغال 17 دقيقة | تصفيات كأس العالم
موقف الأهداف خارج الأرض والوقت الإضافي وركلات الترجيح في مواجهة مصر والسنغال 21 دقيقة | حلم المونديال
تعرف على قائمة المحظورات في مباراة مصر والسنغال 44 دقيقة | حلم المونديال
إصابة فان جال بفيروس كورونا قبل مباراتي الدنمارك وألمانيا 46 دقيقة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسني عبد ربه.. لاعب واحد من خارج جيل الثلاثية 58 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
مصيلحي: حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد ساعة | الدوري المصري
استبعاد إيدرسون من معسكر منتخب البرازيل ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات