استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسني عبد ربه.. لاعب واحد من خارج جيل الثلاثية

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 12:17

كتب : ياسر الشريف

اختيارات الأفضل - حسني عبد ربه

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وكان حسني عبد ربه أسطورة منتخب مصر والإسماعيلي من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل، حيث اختار لاعبا واحدا فقط من خارج جيله المتوج بالثلاثية التاريخية.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

  • حسام حسن
  • محمد أبو تريكة
  • عماد متعب
  • محمد شوقي
  • عصام الحضري

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.

حسني عبد ربه الأفضل في تاريخ مصر
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