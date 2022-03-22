مصيلحي: حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن حسام عاشور لن يستمر في صفوف الفريق.

حسام عاشور النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال مصيلحي عبر قناة الشمس: "حزين مما فعله حسام عاشور".

وأوضح "بنهاية الموسم الماضي كان قد تقاضي كل مستحقاته، أصيب بالرباط الصليبي ووقفنا معه والنادي تكفل بكل شيء في علاجه وتأهيله ولم نتأخر عليه في شيء".

وواصل "منذ انضمامه خاض 312 دقيقة في أكثر من 50 مباراة".

وأكمل "العديد من الأشخاص لموا عليه تقدمه بشكوى ضد النادي، منعناه من نزول الملعب، وقال إنه سيشكونا".

وأتم مشددا "حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد".

وتحدث حسام عاشور في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا في وقت سابق: "تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد الاتحاد السكندرى بسبب تاخر مستحقاتى لدى النادي".

وواصل "لم أحصل على مستحقاتي منذ فترة لذا تقدمت بالشكوى".

وتعاقد حسام عاشور مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأصيب عاشور في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي ولم يشارك خلال نظيره الجاري في أي مباراة مع زعيم الثغر حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ36 عاما خاض مع الاتحاد السكندري 10 مباريات في كل البطولات.

ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.