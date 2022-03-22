مصيلحي: حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 12:14

كتب : FilGoal

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن حسام عاشور لن يستمر في صفوف الفريق.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال مصيلحي عبر قناة الشمس: "حزين مما فعله حسام عاشور".

وأوضح "بنهاية الموسم الماضي كان قد تقاضي كل مستحقاته، أصيب بالرباط الصليبي ووقفنا معه والنادي تكفل بكل شيء في علاجه وتأهيله ولم نتأخر عليه في شيء".

أخبار متعلقة
حسام عاشور لـ في الجول: تقدمت بشكوى ضد الاتحاد السكندري لتأخر مستحقاتي الدوري المصري - رابطة الأندية تعلن إمام عاشور أفضل لاعب في الجولة الـ12 إمام عاشور: صلاح قال لي أنت "دكر" في الملعب.. وأرسل لي فيديوهات ماني طبيب الزمالك يطمئن على إمام عاشور بعد مباراة فيوتشر

وواصل "منذ انضمامه خاض 312 دقيقة في أكثر من 50 مباراة".

وأكمل "العديد من الأشخاص لموا عليه تقدمه بشكوى ضد النادي، منعناه من نزول الملعب، وقال إنه سيشكونا".

وأتم مشددا "حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد".

وتحدث حسام عاشور في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com قائلا في وقت سابق: "تقدمت بشكوى لاتحاد الكرة ضد الاتحاد السكندرى بسبب تاخر مستحقاتى لدى النادي".

وواصل "لم أحصل على مستحقاتي منذ فترة لذا تقدمت بالشكوى".

وتعاقد حسام عاشور مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وأصيب عاشور في نهاية الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي ولم يشارك خلال نظيره الجاري في أي مباراة مع زعيم الثغر حتى الآن.

اللاعب صاحب الـ36 عاما خاض مع الاتحاد السكندري 10 مباريات في كل البطولات.

ويستعد الاتحاد السكندري لملاقاة الإسماعيلي الأربعاء المقبل في الجولة 13 من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما خاض 11 مباراة.

حسام عاشور الاتحاد في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
موسيماني ينافس على جائزة إفريقية جديدة مصيلحي: البدري وغريب ونبيه كانوا من المرشحين لتدريب الاتحاد أمير مرتضى: إسماعيل يوسف مديرا للكرة في الزمالك.. وفيريرا لم يطلب صفقات جديدة عماد النحاس يقود مران الاتحاد السكندري لأول مرة تعديل موعد مباراة بيراميدز ضد لافيينا في كأس مصر استبعاد بيرسي تاو من قائمة جنوب إفريقيا مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: كل الاحترام لـ سعد ناطق ولكن لا يوجد أي اهتمام بضمه وكيله: عرضت مدافع منتخب العراق على الأهلي والصفقة في مرحلة الدراسة
أخر الأخبار
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات حسني عبد ربه.. لاعب واحد من خارج جيل الثلاثية 9 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
مصيلحي: حسام عاشور لن يستمر مع الاتحاد 13 دقيقة | الدوري المصري
استبعاد إيدرسون من معسكر منتخب البرازيل 28 دقيقة | حلم المونديال
موسيماني ينافس على جائزة إفريقية جديدة 35 دقيقة | الدوري المصري
عمر مرموش في فريق الجولة 27 من الدوري الألماني 54 دقيقة | الدوري الألماني
كوييري ديلا سيرا: يوفنتوس يفكر في محمد صلاح "حتى لو كان الحلم ممنوعا" 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
أثناء توجهه لمعسكر الكاميرون.. حادث سير لـ أونانا ساعة | حلم المونديال
بوجود لاعبي روما وأياكس.. غانا تعلن قائمتها لمواجهة نيجيريا ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات