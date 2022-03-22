موسيماني ينافس على جائزة إفريقية جديدة

ينافس بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على جائزة أفضل نجم إفريقي والمقدمة من قناة "Nickelodeon Kids" على المستوى الدولي.

وتقدم القناة جوائز خاصة تُمنح لشبكات Nickelodeon الدولية الخاصة بكل دولة.

ويتنافس المدير الفني الجنوب إفريقي على الجائزة مع كل من Focalistic و Major League DJzو Makhadzi و Tems.

ووصفت صحيفة الجنوب إفريقية "sowetanlive" موسيماني بـ "رفع موسيماني مستوى التدريب عاليا بأحدث دور له كمدرب للأهلي في الدوري المصري".

وأضاف التقرير "يقدم موسيماني، الذي يعتبره الكثيرون نموذجا يحتذى به، مثالا على كيف يمكن أن تكون الحياة المهنية في الرياضة ممكنة بعد أن أصبح لاعب كرة قدم محترفا".

Morning Twitter Fam! @TheRealPitso has been nominated for the Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022!🤩 Our coach is nominated in the Favourite African Star category and we need YOUR help to make sure he wins! 🏆#KCA2022 #nickelodeon #PitsoKidsChoiceAwards #ChangingTheGame pic.twitter.com/RsLYvKNf0W — MTSports (@MTSports10) March 22, 2022

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 13 أبريل المقبل.

موسيماني قاد الأهلي في 90 مباراة بجميع المسابقات.

وتوج بلقب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.