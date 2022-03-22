موسيماني ينافس على جائزة إفريقية جديدة

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي × صنداونز

ينافس بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على جائزة أفضل نجم إفريقي والمقدمة من قناة "Nickelodeon Kids" على المستوى الدولي.

وتقدم القناة جوائز خاصة تُمنح لشبكات Nickelodeon الدولية الخاصة بكل دولة.

ويتنافس المدير الفني الجنوب إفريقي على الجائزة مع كل من Focalistic و Major League DJzو Makhadzi و Tems.

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ووصفت صحيفة الجنوب إفريقية "sowetanlive" موسيماني بـ "رفع موسيماني مستوى التدريب عاليا بأحدث دور له كمدرب للأهلي في الدوري المصري".

وأضاف التقرير "يقدم موسيماني، الذي يعتبره الكثيرون نموذجا يحتذى به، مثالا على كيف يمكن أن تكون الحياة المهنية في الرياضة ممكنة بعد أن أصبح لاعب كرة قدم محترفا".

وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 13 أبريل المقبل.

موسيماني قاد الأهلي في 90 مباراة بجميع المسابقات.

وتوج بلقب الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

كما حصد برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

بيتسو موسيماني الأهلي
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