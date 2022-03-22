عمر مرموش في فريق الجولة 27 من الدوري الألماني

الثلاثاء، 22 مارس 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

تواجد عمر مرموش مهاجم شتوتجارت ضمن فريق أفضل 11 لاعبا في الجولة 27 من الدوري الألماني وفقا لجريدة كيكر.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

مرموش سجل هدفا وصنع مثله في فوز شتوتجارت الثمين على أوجسبورج لينعش آمال فريقه في البقاء بالدوري الألماني.

واختارت كيكر مرموش بجوار روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وباولينيو لاعب بايرن ليفركوزن في الخط الأمامي للفريق الأفضل في الجولة الأخيرة.

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كما تم اختيار مرموش في فريق الجولة بكثير من المواقع والصحف والشبكات الألمانية.

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وتمكن شتوتجارت من قلب تاخره أمام أوجسبورج بهدفين مقابل هدف وحيد، إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المباراة التي شهدت مشاركة الجناح المصري منذ البداية وحتى خروجه في الدقيقة 89.

البداية شهدت تأخر شتوتجارت مبكرا، حيث سجل أندري هان الهدف الأول لأوجسبورج في الدقيقة 6 من عرضية وصلت إليه فحولها في الشباك.

ولكن في الدقيقة 23 وصلت ركلة حرة إلى فالديمار أنتون، الذي قابلها بالرأس في شباك أوجسبورج ليسجل التعادل.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 45 أرسل أرني ماير تمريرة وصلت إلى مايكل جريجوريتش ليسجل منها هدف تقدم أوجسبورج وينهي الشوط لصالح الضيوف.

وتأخرت انتفاضة عمر مرموش حتى الدقيقة 79، حيث سجل هدف التعادل من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وأخيرا في الدقيقة 85، احتسبت صناعة الهدف لمرموش، ليسجل توماس تياجو هدف الفوز.

بذلك يتقدم شتوتجارت إلى المركز الرابع عشر رافعا رصيده إلى 26 نقطة، وهو نفس الرقم الذي تجمد عنده رصيد أوجسبورج الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر.

لاعب فولفسبورج المعار يستعد مع منتخب مصر لملاقاة السنغال ذهابا وإيابا في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين.

عمر مرموش شتوتجارت
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